Eins der besten Rollenspiele 2020 interessiert niemanden? - Darum solltet ihr einen Blick auf das Final Fantasy 7 Remake werfen

von Ann-Kathrin Kuhls,

13.03.2020 18:18 Uhr

Am 10. April 2020 erscheint eines der wahrscheinlich besten Rollenspiele des Jahres, und niemanden interessierts. Wie kann das sein? Da ist dieses Spiel, das nicht nur schonmal bewiesen hat, dass es großartig ist, sondern auch so viele Elemente mitbringt, die wir an Rollenspielen lieben: Vielseitige Figuren, einen Helden mit Geschichte, ein großartiges Kampfsystem und so viele Anpassungsmöglichkeiten.

Und trotzdem. Gehen wir nach den YouTube-Views zum Thema, interessiert sich einfach niemand dafür. Die Rede ist hier natürlich vom Final Fantasy 7 Remake, das für die PS4 und später auch für PC und Xbox One erscheinen könnte.

In unserem Video versucht Redakteurin Ann-Kathrin nicht nur zu erklären, warum sich relativ wenig Leute für die Serie interessieren sondern auch, warum das Remake von Teil sieben genau das ist, was der Reihe zu neuem Glanz verhelfen kann. Vielleicht kann sie euch ja auch überzeugen.

