Elden Ring Nightreign enthüllt 7. Klasse und Solaire-Skin in neuem Overview-Trailer

FromSoftware haben gut einen Monat vor dem Release von Elden Ring Nightreign am 30. Mai in einem neuen Trailer gezeigt, was das (Koop-)Spiel so alles auf dem Kasten hat und euch die Spielwelt, die Helden und die Bosse genauer vorgestellt.

Im Trailer gibt es auch einen ersten Blick auf die siebte Klasse, den Executor. Zudem werden einige Skins präsentiert, die vor allem die Souls-Veteranen unter euch freuen dürften. So könnt ihr euch unter anderem als Solaire von Astora verkleiden oder die legendäre Faaram-Rüstung aus Dark Souls 2 überstülpen.



Freut ihr schon auf den Release oder seid ihr noch etwas skeptisch, was das Konzept von Nightreign anbelangt?