Elden Rings Shadow of the Erdtree ist die Erweiterung, die das Open World-Meisterwerk verdient!

Mit Shadow of the Erdtree erscheint am 21. Juni die lang ersehnte Erweiterung für das Ausnahmespiel Elden Ring. From Soft ergänzt die riesige Open World des Soulslikes um ein vollkommen neues Gebiet, über 30 Bosse und etwa 40 Spielstunden. Aber bekommen wir jetzt einfach nur mehr vom Gleichen? Kleiner Spoiler: Nein. Denn der DLC schafft es, seine ganz eigene Identität aufzubauen und das Hauptspiel in manchen Aspekten sogar zu übertrumpfen. Für wen sich die Rückkehr nach zwei Jahren lohnt, verraten wir im Test.