Ene Mene Muh... und tot bist du! - Vorschau zum geistigen Until Dawn-Nachfolger The Quarry

von Ann-Kathrin Kuhls,

26.04.2022 17:45 Uhr

Das Horror-Adventure Until Dawn hat endlich einen Nachfolger! Wenn auch nur einen geistigen. Denn The Quarry kommt vom gleichen Studio und soll viele der Stärken des Vorgängers mit sich bringen, aber nicht die Geschichte um Sam, Josh, Mike und die anderen weitererzählen. Vielmehr gibt es eine neue Gruppe, einen neuen Schauplatz und jede Menge neue Folkloremonster, Filmbösewichte und ganz reale, aber nicht weniger gruselige Menschen.

Hier geht's zur Preview mit Entwicklerinterview zu The Quarry

In unserem Video haben wir für euch zusammengefasst, was bis jetzt zu The Quarry bekannt ist. Dafür haben wir den bereits veröffentlichten Prolog, einen Anspielbericht von IGN und die Ergebnisse eines GamePro-Interviews zu Rate gezogen. Neben der Länge des Spiels, dem Setting und der Optik haben wir versucht zu klären, wie sympathisch die neuen Teenager sind, welche Stärken The Quarry von Until Dawn erben, und welche Fehler der Dark Anthology-Reihe es lieber nicht übernehmen sollte.