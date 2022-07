26.07.2022 11:05 Uhr

Triceratops, T-Rex und verrückte Neuschöpfungen - Der Trailer zu Exoprimal konzentriert sich auf die Dinosaurier-Arten, gegen die wir im Shooter antreten können. In diesem Multiplayer-Titel, der die ausgestorbenen Riesen mit SciFi-Elementen kombiniert, müssen wir uns in Teams zusammentun und taktisch überlegen, wer in welchen Exosuit schlüpft. Diese kommen nämlich alle mit unterschiedlichen Fähigkeiten daher. Im Spiel müssen wir uns nicht nur gegen Dinos, sondern auch gegen andere Spieler*innen behaupten.

Exoprimal ist für 2023 angekündigt.