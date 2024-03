Expeditions im Video-Test: So gut ist der Snowrunner-Nachfolger

Saber Interactive setzt die Mudrunner-Serie mit Expeditions: A Mudrunner Game fort und liefert damit auch einen Nachfolger zum 2020er Off-Road-Spiel Snowrunner.

Mit dem neuen Ableger geht das Entwickler-Studio aber auch in eine neue Richtung und versucht sich an einem groben Story-Rahmen und einer neuen Missionsstruktur. Außerdem gibt es neue Gadgets, wie eine Drohne, mit der wir die Umgebung aus der Luft erkunden. Geblieben ist hingegen der Gameplay-Kern rund um den Kampf zwischen PS-Starken Off-Road-Fahrzeugen und dem unwirtlichen Gelände, bei dem wir gerne mal im Matsch versinken, in Felswenden stecken bleiben oder an anderen Stellen einen Purzelbaum mit unseren Karren schlagen.

Im Test-Video zu Expeditions: A Mudrunner Game fassen wir die Neuerungen zusammen und liefern euch einen Überblick zu den Stärken und Schwächen des Spiels.