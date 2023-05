Fantastisches Google Stadia-Exclusive hat jetzt Release für PS4, PS5 und Xbox

Nachdem der Streaming-Service Google Stadia Anfang 2023 eingestellt wurde, wanderten auch die exklusiv erschienenen Titel in die Unspielbarkeit. Das Horror-Mysterie-Adventure GYLT war eines der größten Highlights der Plattform und schon im vergangenen Jahr kündigte Entwickler Tequila Works an, dass das Spiel auf anderen Plattformen weiterleben soll.

Jetzt gibt es endlich neue und vor allem gute Nachrichten vom Studio. GYLT erscheint nämlich am 6. Juli für PS4, PS5, die Xbox-Konsolen und den PC. Was das Horrorspiel ausmacht und warum ihr ihm auf den anderen Plattformen eventuell eine Chance geben solltet, könnt ihr in unserem Test nachlesen.