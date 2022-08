FIFA 23 - Das ändert sich in FIFA Ultimate Team

Als letzten großen Modus hat EA Sports jetzt die diesjährigen Neuerungen in FIFA Ultimate Team für FIFA 23 bekanntgegeben, in denen vor allem das überarbeitete Chemie-System und die neuen FUT Moments hervorstechen. Wie sich die Veränderungen im Detail auf den Modus auswirken, haben wir für euch zudem in einer News zusammengefasst.



FIFA 23 erscheint am 30. September für alle aktuellen Konsolen und PC.