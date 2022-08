FIFA 23 bekommt neues Chemie-System und FUT-Modus für mehr Belohnungen

Seit Juli dürfen wir euch scheibchenweise verraten, mit welche Neuerungen FIFA 23 aufwartet. Zum guten Schluss ist jetzt mit FUT der für EA Sports wohl wichtigste Modus an der Reihe, der auch zugleich mit zwei der größten Änderungen im Vergleich zum Vorgänger daherkommt. So wird in diesem Jahr zum einen das Chemie-System komplett auf den Kopf gestellt, zum anderen sollen sogenannte FUT Moments für mehr Abwechslung und Rewards sorgen.

Um euer Ultimate Team in Topform zu bringen, waren grüne Positionslinks viele Jahre lang ein enorm wichtiges Mittel zum Erfolg. Diese schmeißt EA in FIFA 23 nun komplett über Bord und berechnet die Team-Chemie fortan mit allen Spielern, die sich auf dem Feld befinden.



Ein Beispiel aus der Bundesliga: Konnten Bayerns Alphonso Davies und Benjamin Pavard als linker bzw. rechter Verteidiger früher keine Chemie aufbauen, da sie nicht unmittelbar nebeneinander spielen, ist das jetzt möglich. Entscheidend ist nämlich, dass sie bei Bayern München im gleichen Team spielen, was sich positiv auf die Chemie auswirkt.

Für die Berechnung der Spieler-Chemie und des Chemie-Werts für euer Ultimate Team wird jetzt das ganze Feld einbezogen.

Die Spieler-Chemie wird jetzt durch drei Punkte dargestellt, wobei 3/3 der Bestwert für einen Spieler ist.

Spieler sind Minimum so gut, wie ihre Basis-Stats, können nicht mehr ins Negative rutschen.

Vorteil für die FUT-Icons: Habt ihr eine Legende wie Zidane, Cruyff oder Beckham im Team, ist deren Chemie-Wert stets auf Maximum - vorausgesetzt, sie spielen auf der richtigen Position.

FUT Moments für mehr Abwechslung

Die zweite große Neuerung für den Ultimate Team-Modus sind die sogenannten FUT Moments, in denen ihr bestimmte Match-Szenarios nachspielt und dafür bei erfolgreichem Abschluss Belohnungen abstaubt.

So spielt ihr beispielsweise das Profi-Debüt eines Superstars nach und müsst in der 88 Minute eingewechselt für die Vorlage zum entscheidenden Tor sorgen. Scheitert ihr, könnt ihr das jeweilige Szenario beliebig oft wiederholen.

Crossplay für FUT

Dass es in FIFA 23 unter bestimmten Bedingungen erstmals Crossplay gibt, haben wir euch bereits verraten. Für FUT-Spieler*innen gibt es jetzt noch die Info, dass ihr FUT Rivals, FUT-Freundschaftsspiele, FUT Champions, FUT Play a Friend und den FUT Online Draft plattformübergreifend spielen könnt. Vorausgesetzt, ihr befindet euch auf der gleichen Konsolen-Generation (Beispiel: PS5 und Xbox Series X/S).

Verbesserte Stadion-Customization kommt

Seit FIFA 21 können wir das heimische Stadion unseres Ultimate Teams anpassen. Auch in diesem Jahr wird es dafür neue Customization-Optionen wie animierte Banner, Tifos, neue (Flut-)Lichter oder beispielsweise Halloween-Themes geben.

