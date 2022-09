FIFa 23-Trailer stellt Ted Lasso-Crossover vor

Die erfolgreiche Apple TV Plus-Serie Red Lasso wird Teil von FIFA 23. Der namensgebende Trainer (gespielt von Jason Sudeikis) übernimmt in der Serie die Führung des erfolglosen englischen Vereins AFC Richmond und bringt damit ordendlich Schwung in die Mannschaft.

In FIFA 23 wird er als Manager spielbar sein, während wir AFC Richmond im Anstoßmodus, in den Online-Freundschaftsspielen und in den Online-Saisons wählen können.

