FIFA 23: Das Ted Lasso-Crossover ist offiziell und beseitigt damit all meine Zweifel

Dass ich mal Gänsehaut bei einem FIFA-Trailer bekomme, hätte ich nie gedacht. Da die Serie auf Apple TV+ mich aber schon sehr gut unterhalten und emotional mitgenommen hat, packt mich das FIFA 23-Crossover sofort. Der AFC Richmond mit Ted Lasso als Trainer bietet mir endlich einen spielbaren Verein, der mir wirklich etwas bedeutet. Trotz langer Fußballbegeisterung besitze ich nämlich bis heute keinen echten Lieblingsverein, was mir sowohl in der Bundesliga als auch in FIFA immer an Motivation raubte.



Ted Lasso bietet mir nun außerdem ein weiteres wirklich gutes Argument, seit FIFA 12 das erste Mal wieder ein FIFA zum Release zu kaufen und langfristig spielen zu wollen. Wie ich bereits in einer Kolumne zu FIFA 23 erklärt habe, zieht mich der Frauenfußball wieder auf das digitale Grün. Mit dem Crossover wird nun auch mein letzter Zweifel ausgeräumt, ob ich abseits davon auch langfristig Spaß an FIFA 23 haben werde. Der Release am 30. September kann für mich nun also endlich kommen.