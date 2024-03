Final Fantasy 16: Das steckt im neuen 'The Rising Tide'-DLC

Im Dezember 2023 hat Square Enix angekündigt, dass das Action-RPG Final Fantasy 16 um zwei Story-DLCs erweitert wird. Jetzt gibt es neue Infos.

Die erste Erweiterung 'Echoes of the Fallen' wurde direkt zur Ankündigung veröffentlicht. Die zweite Erweiterung trägt den Namen 'The Rising Tide' und wurde jetzt mit einem Trailer näher vorgestellt. So kommt durch den DLC unter anderem eine neue Umgebung hinzu, die ihr erkunden könnt.

Final Fantasy 16: The Rising Tide erscheint am 18. April 2024 für die PS5.