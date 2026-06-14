Final Fantasy 7 Revelation zeigt das neue Gameplay von Vincent und Cid

Der dritte Teil der FF7 Remake-Trilogie hat noch einige Gameplay-Neuerungen parat. So gesellen sich nicht nur Vincent und Cid mit ihren individuellen Fähigkeiten zum Team, das neue FITS-System lässt jeden Charakter auch unterschiedliche Klassen annehmen.

Der Gameplay-Trailer zu Final Fantasy 7 Revelation zeigt außerdem auch mehr von der Open World, die wir mit dem Flugschiff Highwind erkunden.