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Final Fantasy 7 Revelation zeigt das neue Gameplay von Vincent und Cid

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Final Fantasy 7 Revelation zeigt das neue Gameplay von Vincent und Cid

14.06.2026 | 12:41 Uhr

Der dritte Teil der FF7 Remake-Trilogie hat noch einige Gameplay-Neuerungen parat. So gesellen sich nicht nur Vincent und Cid mit ihren individuellen Fähigkeiten zum Team, das neue FITS-System lässt jeden Charakter auch unterschiedliche Klassen annehmen.

Der Gameplay-Trailer zu Final Fantasy 7 Revelation zeigt außerdem auch mehr von der Open World, die wir mit dem Flugschiff Highwind erkunden.
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Final Fantasy 7: Revelation

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Genre: Rollenspiel

Release: 1. Quartal 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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