Firewall Ultra - PSVR 2 bekommt exklusiv einen neuen Multiplayer-Shooter

Firewall Zero Hour ist ein Shooter für PSVR gewesen, der durch die Einbindung des PlayStation VR-Ziel-Controllers bei einigen zum Counter Strike-Killer geworden ist.

Jetzt geht First Contact Entertainment in eine zweite Runde und hat Firewall Ultra angekündigt. Wieder einmal geht es darum als Contractor taktisch vorzugehen und Missionen zu erfüllen. So muss ein Team eine Firewall an einem Laptop hacken während das andere dies versucht zu verhindern.

Bei Firewall Ultra möchte First Contact Entertainment die volle Power der PSVR 2 ausnutzen. So haben sie bereits jetzt angekündigt, dasss sie Adaptive Trigger, haptisches Feedback, Eye Tracking, Foveated Rendering und vieles mehr nutzen werden.