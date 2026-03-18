Fortnite - Cinematic Trailer läutet Chapter 7 Season 2: Showdown ein

Fortnite startet am 19. März in Chapter 7 Season 2. Hier müssen wir dann The Foundation (erneut gespielt von Dwayne Johnson) retten, der seit Chapter 3 Season 2 verschwunden war und anscheinend vom Ice King gefangen gehalten wurde.

Neben einem neuen Battle Pass, Map und Skins wird es auch noch weitere Änderungen geben – darunter leider auch die Preiserhöhung für V-Bucks.