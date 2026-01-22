Beast of Reincarnation - Die Pokémon-Entwickler zeigen endlich echtes Gameplay zu ihrem brandneuen Action-Rollenspiel

Game Freak, das Entwicklerstudio hat bei der jüngsten Xbox Developer Direct endlich neue Details und Gameplay zu ihrem kommenden Action-Rollenspiel Beast of Reincarnation enthüllt. Das Spiel ist im postapokalyptischen Japan des Jahres 4026 angesiedelt, das von einer mysteriösen Seuche beherrscht wird, die Pflanzen und Tiere miteinander verschmelzen lässt.



Als Protagonistin Emma ist es unsere Aufgabe, dieser Seuche Einhalt zu gebieten, denn wir sind einer von wenigen Menschen, die die Seuche im eigenen Körper versiegeln können. Daher werden wir von den meisten anderen Menschen gefürchtet und gemieden. Allein sind wir allerdings nicht; bei unserem Abenteuer stehen uns unser treuer Hund Koo und die Begleiter Brat & Kagura zur Seite.



Das Spiel soll später im Jahr 2026 für PC, Xbox One und PlayStation 5 erscheinen. Im Game Pass Ultimate ist das Spiel ab seinem Releasetag enthalten.