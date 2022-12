Fortnite läutet mit actionreichem Trailer Kapitel 4 ein

Nachdem das Live-Event "Zersplittert" gestern in Fortnite stattgefunden hat, ist jetzt der Start von Kapitel 4 dran. Mit einem Launchtrailer zeigt Epic Games, was euch darin erwartet. Als großes neues Gameplay-Element gibt es Motorräder auf denen ihr nicht nur fahren sondern auch ballern könnt. Zudem gibt es einen Blick auf viele neue Crossover, darunter Geralt aus The Witcher, der Doomguy und Deku aus My Hero Academia.

Kapitel 4 ist jetzt spielbar, aber zuvor müsst ihr einen Patch von knapp 11,8 GB herunterladen. Alle Infos zum Start bekommt ihr in unserem Live-Ticker.