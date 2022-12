Fortnite-Event 'Zersplittert' startet heute: Genaue Uhrzeit und Ablauf im Überblick

Es ist wieder soweit und das nächste Fortnite-Live-Event steht vor der Tür. Das Battle Royale steht kurz davor, sein drittes Kapitel zu beenden und deshalb wird es am Samstag, den 03. Dezember das Ereignis "Zersplittert" (auf Englisch "Fracture") geben. Wir fassen für euch zusammen, wann das stattfindet, wie das Event abläuft und was euch sonst erwartet.

Die wichtigsten Infos zu "Zersplittert"/"Fracture" im Überblick

Startzeit : 03. Dezember, um 22 Uhr deutscher Zeit

: 03. Dezember, um 22 Uhr deutscher Zeit Bis wann läuft das Event? Ihr habt Zeit, einem laufenden Spiel bis 22:40 Uhr deutscher Zeit beizutreten

Ihr habt Zeit, einem laufenden Spiel bis 22:40 Uhr deutscher Zeit beizutreten Ist das Event wiederholbar? Nein, ihr könnt nur einmal spielen und danach ist es erst einmal vorbei.

Nein, ihr könnt nur einmal spielen und danach ist es erst einmal vorbei. Gruppengröße: Das Event ist in Gruppen mit 4 Spieler*innen bestreitbar. Seid ihr weniger, wird euer Squad automatisch aufgefüllt.

Einen ersten Teaser zum Event könnt ihr euch hier anschauen:

0:18 Fortnite: Epic Games veröffentlicht Teaser zum Live-Event 'Zersplittert'

So läuft das Event "Zersplittert" ab

Fortnite feiert mit dem Live-Event "Zersplittert" das Ende von Kapitel 3. Und wie schon zuvor, handelt es sich dabei um eine Mission, die ihr nur ein einziges Mal für eine sehr kurze Zeit spielen könnt. Wenn ihr dabei sein wollt, dann müsst ihr euch am Samstag, den 3. Dezember um 22 Uhr deutscher Zeit in Fortnite einloggen.

Das gibt's dann zu spielen: Epic Games gibt für das Event eine Laufzeit von knapp 40 Minuten an. Das ist sehr ungewöhnlich, da die letzten Live-Events eher um die 20 Minuten dauerten. Wie genau die Mission aussieht, weiß noch niemand, aber wie der erste Teaser zeigt, werden Tornados die gesamte Fortnite-Welt auseinanderreißen.

Höchstwahrscheinlich wird die Mission wieder eine Mischung aus Gameplay und Cutscenes sein. Ihr könnt das Ganze in einem Squad aus vier Spieler*innen bestreiten. Seid ihr alleine oder nicht vollständig, dann wird eure Gruppe automatisch aufgefüllt mit zufälligen Mitspieler*innen. Wir können also gespannt sein, was sich Epic Games für dieses Kapitelende ausgedacht hat.

Früh sein lohnt sich: Seid am besten früh da, denn erfahrungsgemäß werden die Server kurz vor dem Event geflutet. Epic selbst sagen in ihrem Blogpost, dass ihr 30 Minuten vorher da sein solltet, um mit eurer Gruppe schon einmal dem Event beizutreten. Loggt euch also vielleicht schon gegen 21 Uhr bei Fortnite ein, um den großen Ansturm zu vermeiden.

Wie geht es nach Kapitel 3 und dem Event weiter?

Fortnite ist nach dem Event natürlich nicht für immer vorbei, auch wenn man das im ersten Moment denken könnte. Denn wie so oft bereitet Epic das Spiel für das Kapitelende so vor, dass es erst einmal voraussichtlich 24 Stunden offline ist. Wie lange die Downtime wirklich dauert, ist aber noch nicht bekannt.

Was erwartet euch danach? Auch hier hat sich Epic Games noch nicht wirklich dazu geäußert, was uns in Kapitel 4 eigentlich bevorsteht. Wir wissen lediglich, dass das Ganze um den 4. Dezember herum starten soll. Wir können uns aber sicher sein, dass es eine neue Map geben wird, da die alte in "Zersplittert" zerstört wird.

Hier einige Dataminer- und Insider-Leaks im Überblick (via HYPEX):

Es bleibt also spannend, wie es mit Fortnite letztlich weitergeht. Davor können wir uns aber auf jeden Fall über ein Event freuen, das morgen stattfindet.

Werdet ihr "Zersplittert" spielen oder ist euch das Liveevent komplett egal?