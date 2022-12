Wann geht Fortnite wieder? Aktueller Server-Status und Releasezeit von Kapitel 4

Epic Games hat das nächste Live-Event in Fortnite beendet. Nachdem die ganze Karte in "Zersplittert" mal wieder zerstört wurde, ist das Spiel jetzt offline. Wir halten euch in unserem Live-Ticker auf dem Stand der Dinge, wie es derzeit um den Server steht, und wann Kapitel 4 startet.

Das ist der aktuelle Server-Status

Seit Samstag, dem 03. Dezember 2022 um 22:48 Uhr, sind die Server bei Fortnite offline. Ihr könnt euch zwar mit dem Spiel verbinden, aber dann nur auf ein Menü starren und nichts weiter auswählen.

Anmeldung bei deinem Konto für PlayStation Network/Xbox Live nicht möglich

Diesen Fehler sehen gerade sehr viele Fortnite-Spieler*innen. Epic hat auf Twitter bereits darauf hingewiesen, dass daran gearbeitet wird.

Es gibt aber gerade keine Möglichkeit, den Fehler zu umgehen. Da die Server sowieso offline sind und Fortnite nicht spielbar ist, hat Epic aber noch einige Stunden Zeit diesen Fehler zu beheben.

Wie geht es mit Kapitel 4 und nach dem Event weiter?

Fortnite ist nach dem Event natürlich nicht für immer vorbei, auch wenn man das im ersten Moment denken könnte. Denn wie so oft bereitet Epic das Spiel für das Kapitelende so vor, dass es erst einmal voraussichtlich 12 Stunden offline ist. Wie lange die Downtime wirklich dauert, ist aber noch nicht bekannt.

Einen ersten Blick auf die Kapitel 4-Karte gibt es bereits hier – natürlich gilt hier Spoiler-Alarm:

Hier einige weitere Dataminer- und Insider-Leaks im Überblick (via HYPEX):

Was erwartet euch danach? Noch hat sich Epic Games nicht wirklich dazu geäußert, was uns in Kapitel 4 eigentlich bevorsteht. Wir wissen lediglich, dass das ganze um den 4. Dezember herum starten soll. Wir können uns aber sicher sein, dass es eine neue Map geben wird, da die alte in "Zersplittert" zerstört wurde.

Was macht ihr in der Zeit in der Fortnite offline ist?