Fortnite Mega: Kurzer Teaser stellt den Neon-Look der neuen Season vor

Fortnite steht kurz davor in die nächste Season zu gehen. Deshalb hat Epic Games jetzt einen Tag vorher einen ersten Teaser veröffentlicht. Demnach wird Chapter 4 Season 2 auf den Namen Fortnite: Mega hören und bringt so eine neue Neon-Stadt als große Veränderung auf die Map. Alle Infos zu Season 2, die am 10. März startet, haben wir in einem eigenen Artikel für euch zusammengetragen. Zudem gibt es kurz vor dem Start noch einmal eine