Fortnite-Leak zeigt neuen Ego-Shooter-Modus für Chapter 4 Season 2

Season 2 könnte endlich den First-Person-Modus bringen.

Zwischen dem 08. und 09. März startet Fortnite in die zweite Season von Chapter 4 und wie gewohnt hält Entwickler Epic die neuen Inhalte noch gut unter Verschluss. Wie ein bekannter Insider berichtet, soll Season 2 jedoch endlich den First Person-Modus bringen, der schon lange als Gerücht gehandelt wird. (via GamingBolt)

Woher stammt das Gerücht?

Die Information stammt unter anderem von den Fornite-Insidern Hypex und Shiina, die sich beide auf eine zuverlässige interne Quelle beziehen.

So schreibt Hypex auf Twitter: "Der First Person-Modus kommt endlich in der nächsten Season".

Zwar gelten sowohl Hypex als auch Shiina als glaubhafte Insider, bis zu einer offiziellen Ankündigung seitens Entwickler Epic solltet ihr die Info jedoch mit Vorsicht genießen.

Weitere Gerüchte zur neuen Fortnite-Season

Hypex selbst hat via Twitter noch weitere interessante Infos zu Chapter 4 Season 2 veröffentlicht, die bislang ebenfalls noch nicht offiziell bestätigt wurden. Darunter:

Battle Pass mit Attack on Titan: So soll der neue Battle Pass unter anderem einen Skin von Eren Jäger aus dem erfolgreichen Anime beinhalten, der jedoch als geheimer Skin womöglich erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird.

So soll der neue Battle Pass unter anderem einen Skin von Eren Jäger aus dem erfolgreichen Anime beinhalten, der jedoch als geheimer Skin womöglich erst zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Neues Theme: Ebenfalls von Hypex stammt das Gerücht, dass uns wie bereits in Chapter 1 Season 9 ein futuristisches Neo Tokyo-Thema erwartet.

Ebenfalls von Hypex stammt das Gerücht, dass uns wie bereits in Chapter 1 Season 9 ein futuristisches Neo Tokyo-Thema erwartet. Rückkehr einer neuen Version der Pump-Shotgun

Fortnite-Server werden bald heruntergefahren

Am kommenden Mittwoch, den 08. März, endet Season 1. Wie üblich wird Epic an diesem Tag die Server für ca. eine Stunde herunterfahren, um die neuen Inhalte zu implementieren. Zu welcher Uhrzeit genau die Server heruntergefahren werden, steht aktuell noch nicht fest. Auch nicht, ob es diesmal ein Live-Event zur Start der neuen Season geben wird.

Wie gewohnt, werden wir den Start von Season 2 für euch begleiten und euch auf dem Laufenden halten, sollten neue Inhalte offiziell bestätigt werden.

Freut ihr euch auf einen First Person-Modus oder bleibt ihr bei der gewohnten Ansicht?