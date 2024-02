Fortune's Keep ist zurück in Warzone! Das bietet die beliebte Resurgence-Karte

Zusammen mit Call of Duty Modern Warfare 3 startet auch der BR-Ableger CoD Warzone in dieser Woche in die zweite Season und bekommt neue Inhalte.

Das große Highlight ist dabei die Rückkehr der Karte Fortune's Keep, die ursprünglich in Call of Duty Vanguard eingeführt wurde. Die kompakte Map ist für den Resurgence-Modus vorgesehen und erfreut sich bei Spieler*innen großer Beliebtheit. Der neue Trailer stellt euch die Karte inklusive der Änderungen vor.

Season 2 von CoD Modern Warfare 3 und Warzone startet am 7. Februar um 18 Uhr deutscher Zeit.