CoD Modern Warfare 3 & Warzone Season 2: Start, Uhrzeit, Maps, Waffen und alle weiteren Infos

CoD Modern Warfare 3 und Warzone starten in wenigen Tagen in Season Nummer 2.

Nach dem Reloaded Update ist vor der neuen Season. Das gilt auch für Call of Duty Modern Warfare 3 und den Free2Play-Ableger Warzone, die bereits in wenigen Tagen in die Season 2 starten. Mittlerweile sind die wichtigsten Infos dazu bekannt und die bekommt ihr hier gesammelt in dieser Übersicht.

Die wichtigsten Infos zum Start von Season 2

Startdatum: 7. Februar 2024

7. Februar 2024 Uhrzeit: Ab 18 Uhr deutscher Zeit

Gibt es einen Preload? Bestätigt ist ein Preload noch nicht, allerdings wird es vermutlich auch beim Season 2-Launch wie bei bisherigen Season-Starts sein. Das bedeutet, dass alle mit einer PlayStation das notwendige Update schon vorab herunterladen können, während alle anderen bis zum Startzeitpunkt warten müssen.

Welche Inhalte liefert Season 2?

Alle Inhalte von Season 2 im Überblick.

Entwickler Sledgehammer hat in einem ausführlichen Blogpost die wichtigsten Inhalte angekündigt, die mit Season 2 in die beiden Spiele kommen werden. Wie üblich sind das unter anderem neue Karten, Waffen, Modi und mehr. Insbesondere bei den Karten wird ordentlich nachgelegt.

Inhalte für Modern Warfare 3

4 neue 6v6-Maps: Departures, Stash House, Vista, Das Haus (zur Mid-Season)

Departures, Stash House, Vista, Das Haus (zur Mid-Season) 2 neue Map-Varianten : Airborne, Skidgrow (beide zur Mid-Season)

: Airborne, Skidgrow (beide zur Mid-Season) Neue War Mode-Karte: Operation Tin Man

Operation Tin Man 5 neue Modi: Team Gun Game, Snipers Only, Hordepoint, Juggermosh (Mid-Season), Bounty (Mid-Season)

Neuer Modus: Vortex- Decay's Realm startet zur Mid-Season

Vortex- Decay's Realm startet zur Mid-Season Zombies-Modus: Neue Story-Elemente, Herausforderungen und Schemata

Hier könnt ihr euch schon mal den Launch-Trailer für Season 2 anschauen:

0:40 Call of Duty Modern Warfare 3 verrät, welche Inhalte in Season 2 stecken

Außerdem wird in Season 2 auch das verfügbare Arsenal etwas aufgestockt. Mit der Ninja-Weste kommt ein komplett neues Ausrütingsteil ins Spiel, das besonders für alle geeignet ist, die etwas leiser vorgehen und auf auf Wurfwaffen setzen.

Neue Waffen

Der neue Battle Pass liefert zudem auch einige neue Ballermänner, die ihr sowohl in MW3 als auch Warzone freischalten könnt.

BP50 (Assault Rifle)

RAM-9 (SMG)

SOA Subverter (Battle Rifle)

Soulrender Melee (Nahkampfwaffe)

Neue Operator: Insgesamt kommen zwei neue Figuren dazu, nämlich Kate Laswell und John Doe (Blackcell)

Neue Inhalte für Warzone

Auch beim beliebten Battle-Royale-Ableger tut sich einiges. Eine der größten Neuerungen ist sicherlich die Rückkehr einer beliebtesten Maps überhaupt – Fortunes Keep.

Hier könnt ihr schon einmal einen Blick auf die Karte werfen:

0:46 In Call of Duty Warzone kehrt in Season 2 ein absoluter Map-Liebling zurück

Außerdem kommen weitere Ergänzungen hinzu:

Neue Gameplay-Elemente: Neuer Auftrag (Zombienester zerstören), Zombie-Power-Ups und ausfahrbare Brücken

Neuer Auftrag (Zombienester zerstören), Zombie-Power-Ups und ausfahrbare Brücken Ranked Play

uvm.

Call of Duty Modern Warfare 3 kam November 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und den PC auf den Markt. Warzone startete ursprünglich Anfang 2020, bekam mit "Warzone 2.0" knapp zweieinhalb Jahre später aber ein großes Updates, welches das Original komplett ersetzte.

Auf welche Inhalte von Season 2 freut ihr euch am meisten?