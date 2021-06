Forza Horizon 5 ist ein Open World-Spielplatz für Racingfans

von Ann-Kathrin Kuhls,

23.06.2021 17:30 Uhr

Forza Horizon 5 wurde gerade erst auf der E3 2021 angekündigt, da steht es quasi auch schon im Regal. Bereits ab dem 9. November können Rennspielfans den fünften Teil der Horizon-Serie kaufen oder über den GamePass auf ihre Konsole herunterladen. Nach Australien und England geht es dieses Mal ins sonnige Mexiko, dass mit Sandstränden und farbenprächtigen Städten, aber auch Wüsten, Dschungeln, verlassenen Tempeln und sogar einem Vulkan aufwartet.

Mehr Forza-Details in Tobis Preview

In mehreren Blogeinträgen, FAQs und im Interview mit GamePro-Redakteur Tobi Veltin haben die Devs von Playground Games bereits so einiges über Forza Horizon ausgeplaudert. Wir haben für unser Video die wichtigsten Punkte zusammengetragen damit ihr wisst, was euch ab November im digitalen Mexiko erwartet. Dabei geht es unter anderem um mögliche Verbesserungen am Progressionssystem, den Einsatz der Jahreszeiten und die neuen Features Forza Linc und Event Lab. Viel Spaß!