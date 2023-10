Die Forza Motorsport-Reihe war lange Zeit von der Bildfläche verschwunden. Sechs ganze Jahre hat sich Entwickler Turn 10 nach dem siebten Teil Zeit genommen, um an der nächsten Generation der hochdekorierten Rennspiel-Reihe zu schrauben. Das Ergebnis ist jetzt endlich da, heißt schlicht Forza Motorsport – also ohne Zahl im Titel – und soll auf Xbox Series X/S und dem PC für Furore sorgen.

"Ein Rennspiel-Hit, dem seine Vorgänger trotzdem davon fahren" - Tobis kompletter Test zum Nachlesen

Und die Chancen dafür stehen zumindest nicht schlecht, denn wirklich enttäuscht hat bislang noch nie ein Teil der Reihe. Fängt Forza Motorsport jetzt damit an oder ist es vielleicht sogar ein neuer Rennspiel-Meilenstein? Wir sind in den letzten Tagen fleißig im Kreis gefahren und haben in diesem Testvideo die Antworten.