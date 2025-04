FYNG Caggtus - Schaut euch hier die komplette Show noch einmal an

Habt ihr gerade zweieinhalb Stunden lang nichts zu tun? Ach, ist eigentlich egal. Selbst wenn ihr gerade mitten in einer wichtigen Tätigkeit steckt, lasst jetzt bitte alles stehen und liegen!

Denn unsere große FYNG-Caggtus-Show gibt es jetzt in voller Länge zum Anschauen. Wenn ihr das Live-Event am 11. April 2025 also verpasst habt, müsst ihr euch nicht weiter grämen. Jetzt könnt ihr in aller Ruhe die Neuankündigungen, Live-Präsentationen und Interviews mit den Entwicklern nachholen.

Alles Weitere zu FYNG Caggtus findet ihr auf unserer Themenseite.