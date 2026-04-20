Trailer zu Dragon Ball Xenoverse 3 gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Charaktere

Im Rahmen der Dragon Ball Games Battle Hour im April 2026 hat Bandai Namco nun offiziell mit einem neuen Trailer bestätigt, dass es sich beim Spiel "AGE 1000" um einen neuen Ableger der beliebten Xenoverse-Reihe, genauer Dragon Ball Xenoverse 3 handelt.

Der Trailer liefert erste Eindrücke in die Welt von Xenoverse 3 und zeigt zusätzlich sowohl neue als auch bekannte Gesichter aus der Serie, die von Akira Toriyama selbst zu seinen Lebzeiten entworfen wurden. Spieler*innen schlüpfen in die Rolle eines Mitglieds der speziellen Great Saiyan-Einheit und kämpfen an der Seite anderer Mitglieder wie dem neuen Kämpfer Brett gegen Feinde, die den Frieden der West Stadt bedrohen.

Dragon Ball Xenoverse 3 soll 2027 auf PC (Steam), Playstation 5 und Xbox Series S/X erscheinen.