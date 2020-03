Ghost of a Tale - Abenteuerspiel mit Mäuse-Held erscheint im Frühling für Nintendo Switch

20.03.2020 13:38 Uhr

Im Rahmen der neuesten Indie-Direct hat Nintendo einige kleinere Spiele vorgestellt, die in naher Zukunft für die Plattform erscheinen werden.

In Ghost of a Tale übernehmt ihr die Rolle einer tapferen Maus, die wie sollte es auch anders sein, die Welt vor Bösewichten retten muss. In feinster Zelda-Manier löst ihr Rätsel und schleicht an Gegnern vorbei.

Ghost of a Tale erscheint für Nintendo Switch im Frühling 2020. Für PS4 und Xbox One ist das Spiel bereits erhältlich.