Die Horror-Meister schlagen wieder zu: Gegen Cronos wirkt Dead Space wie ein Sonntagsspaziergang

Auf dem Xbox Showcase zeigt Entwickler Bloober Team (Layers of Fear, Observer, The Medium) einen neuen Trailer zu ihrem postapokalyptischen Sci-Fi-Horror Cronos: The New Dawn. Wir schlüpfen in die (wahrscheinlich sehr schweren) Stiefel eines zeitreisenden Agenten und stellen uns im alternativen Polen der 1980er Jahren grotesken Gegnern, die als Orphans (Waisenkinder) bekannt sind.

Im neuen Trailer bekommen wir einen Einblick in ihr Nest, ihre Verhaltensmuster und die Schrecken, die uns bevorstehen. Cronos erscheint im Herbst 2025 für den PC (Steam und Epic), die Xbox Series X/S und die PlayStation 5.