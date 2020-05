Ghost of Tsushima - 18 Minuten neues Gameplay aus dem PS4-Exclusive

14.05.2020 22:45 Uhr

Sony hat in einer State of Play-Ausgabe neues Gameplay-Material aus dem PS4-Exklusivspiel Ghost of Tsushima gezeigt. In dem Video gehen die Entwickler unter anderem auf folgende Elemente ein:



- Erkundung der Spielwelt

- Kämpfe (offensiv oder defensiv-schleichend)

- Anpassungsmöglichkeiten des Charakteres

- Photo Modus



Außerdem wird es einen "Samuraikino"-Filter und eine optional wählbare japanische Synchronisation geben. Alle Infos aus der State of Play lest ihr in unserer Zusammenfassung.



Der Release von Ghost of Tsushima ist am 17. Juli 2020