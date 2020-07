von Nino Kerl,

10.07.2020 17:00 Uhr

In Ghost of Tsushima spielen wir den namensgebenden Ghost, der als letzter überlebender Samurai seine Heimatinsel vor den einfallenden Mongolen verteidigen will. Das Setting des Spiels und seine Geschichte sind tief verwurzelt in der Japanischen Kultur, doch das Entwicklerstudio, Sucker Punch Productions, sitzt in Bellevue, Washington, also den USA.

Doch wie viele andere Serienschöpfer, Entwickler, Autoren oder Filmemacher war auch Sucker Punch Productions von japanischer Kultur so beeindruckt, dass sie beschlossen, ein Spiel in diesem Setting zu entwickeln. Damit sind sie jedoch bei weitem nicht die einzigen.

In diesem Video nimmt Nino Kerl, den viele von seinem YouTube Kanal Ninotaku TV kennen, genau unter die Lupe, wie die japanische Kultur Spiele im Allgemeinen und Ghost of Tsushima im besonderen beeinflusst hat.

Ghost of Tsushima erhältlich ab 17. Juli 2020, exklusiv für PS4

Mehr zu Nino, Japan im Allgemeinen und Anime im Besonderen gibt es auf seinem Kanal Ninotaku TV

