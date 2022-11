God of War Ragnarök - So sind die Charakter- und Monster-Designs entstanden

Mit God of War Ragnarök erscheint am 9. November der Abschluss der nordgermanischen Saga und der Nachfolger des Teils von 2018 für PS4 und PS5. Die PC-Version soll dann 2023 an den Start gehen. Erneut verfolgen wir die Geschichte von Kratos und seinem Sohn Atreus, die in die Belange der Götter hineingezogen werden.

Die Entwickler*innen stellen in einem weiteren Deep-Dive verschiedene Facetten des Designs vor. Sowohl die Charaktere als auch die Monster und Kreaturen, denen ihr im Spiel begegnet, sollen sich einzigartig anfühlen.Gleichzeitig soll kein Design herausfallen, damit die neun Welten in sich stimmig sind.