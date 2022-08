Bevor wir ab dem 09. November 2022 auf PS4 und PS5 das zweite gemeinsame Abenteuer von Kratos und Atreus erleben, können wir uns zur Vorbereitung jetzt die Geschichte der beiden aus God of War (2018) nochmal in Erinnerung rufen. Im Video bekommt ihr die Vorgeschichte zu God of War Ragnarök nicht nur vorgelesen, sondern die Ereignisse auch im Stile eines Bilderbuches illustriert.

