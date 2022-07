Gotham Knights - Character-Trailer rückt Batgirl in den Fokus

24.07.2022 09:46 Uhr

Mit Gotham Knights erscheint am 25. Oktober 2022 ein Koop-Spiel von Warner Bros. Games Montreal, die zuvor bereits Batman: Arkham Origins entwickelt haben. Wir schlüpfen hier allerdings nicht etwa in die Rolle von Batman, sondern in die unterschiedlichen Figuren der Bat-Family, aka Nightwing, Robin, Red Hood und Batgirl. Ein neuer Trailer zum Koop-Action-Spiel rückt den Fokus auf letztere Heldin und stellt sie uns genauer vor.