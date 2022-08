Die Arbeiten am Gothic Remake kommen offenbar voran. Ein neuer Trailer nimmt uns mit in eine alte Mine. Eine Kamerafahrt führt uns bis in die tiefsten Schächte, in denen sich zwei mutige, aber auch leichtsinnige Arbeiter in die Dunkelheit wagen.

Die Neuauflage hat noch kein Release-Datum, soll aber für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheiinen.