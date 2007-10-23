GTA, Witcher, Skyrim + Co: Wir ranken die größten Open World Spiele! | mit Kiara

Open-World-Spiele gibt es mittlerweile wie Sand am Meer – aber welche Marken haben das Genre wirklich geprägt und welche nerven nur noch mit überladenen Checklisten? Magdalena, Daniel, Kiara und Dennis stellen sich der ultimativen Diskussion: Sie packen die bekanntesten Open-World-Franchises in eine Tier List. Sie streiten über die Faszination von Elden Ring, die Ubisoft-Formel in Assassin's Creed und Far Cry, und klären ein für alle Mal, ob Red Dead Redemption oder GTA die Krone von Rockstar Games verdient.

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