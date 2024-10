Hades 2: Riesiges Update bringt komplett neue Region, neue Waffe und 3 neue Charaktere

Hades 2 hat frisch sein großes "Olympic Update" erhalten. Das fügt vor allem eine komplett neue Region zum Early Access-Spiel hinzu, nämlich Mount Olympus, den ihr jetzt über den Oberwelt-Pfad erreichen könnt.

Daneben gibt es mit Xinth, the Black Coat auch eine komplett neue Waffe, bei der es sich allem Anschein nach um eine Mischung aus Kampfhandschuh und Raketenwerfer handelt.

Außerdem erwartet euch auch jede Menge neue Story. Neben Storyereignissen mit bestehenden Charakteren gibt es auch ein paar neue und wiederkehrende Gesichter: So halten jetzt die Götter Athena und Dionysos Einzug ins Spiel, aber auch ein neuer Feind ist ganz am Ende zu sehen. Dessen Name wird zwar noch nicht enthüllt, aber das Charakterdesign deutet ganz darauf hin, dass es sich dabei um Prometheus handelt.

Hades 2 ist aktuell im Early Access auf PC verfügbar. Einen festen Termin für den 1.0-Release gibt es noch nicht.