Hades-Alternative Realm of Ink könnt ihr gerade gratis auf Steam ausprobieren

Realm of Ink ist ein neues Action-RPG, das optisch an den Indie-Hit Hades von Supergiant erinnert. Ihr könnt den Titel jetzt über Steam mit einer Demo ausprobieren.

Im Spiel geht es um Heldin Red, die herausfindet, dass sie eigentlich nur eine Figur in einer fiktiven Welt ist. Ihr Schicksal ist also vorbestimmt. In bester Roguelike-Manier ist es an euch, dieses Schicksal zu verändern und einen Ausweg aus dem Königreich der Tinte zu finden.

Einen Releasetermin gibt es bisher noch nicht. Realm of Ink soll neben dem PC auch auf die PS4, PS5 und die Xbox-Konsolen kommen.