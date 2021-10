Halo Infinite-Trailer zeigt den grimmigen Anführer der Banished-Gegner

27.10.2021 17:10 Uhr

In Halo Infinite bekommt es der Master Chief mit den Banished zu tun, einer besonders agressiven Fraktion der Allianz, die auf Zeta Halo gelandet ist und einen Großteil der UNSC-Truppen besiegt hat. Ihr Anführer ist Escharum, der offenbar noch ein Hühnchen mit dem Master Chief zu rupfen hat und der mutmaßlich als einer der Obermotze des Spiels fungiert.



Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One und PC.