Halo Infinite-Video zeigt neuen Modus: So baut ihr Maps und neue Modi

Halo Infinite ist der sechste Hauptteil der beliebten Ego-Shooter-Serie rund um den Master Chief. Der Titel ist im Dezember 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen und konnte Fans und auch uns im Test überzeugen. Einzig der Umfang gab Anlass zur Kritik. Auch nach dem Release wurde neuer Content nur sehr langsam nachgeliefert.

Der neue Forge-Modus, der am 8. November als Beta erscheint, soll die Lage langfristig verbessern. Im Editor können Spieler*innen selbst Maps und Modi erstellen und mit anderen teilen. Vorher können Kreationen in Bot-Matches ganz einfach getestet werden. Wie das funktioniert erklären die Entwickler*innen in einem neuen Video.