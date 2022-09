Halo Reborn: Diese 5 Minuten Gameplay aus dem Fan-Projekt lassen uns das Herz aufgehen

Halo Reborn ist ein Mod-Fan-Projekt, dass die ersten drei Halo-Teile in der Halo 3-Engine neu auflegen will. Neben technischen Anpassungen soll es auch inhaltliche Veränderungen geben, beispielsweise durch entschlackte Backtracking-Passagen.



In einem ersten Gameplay-Video bekommen wir einen ersten Eindruck von der Landung auf dem ersten Halo. Gerade Fans der Serie dürften hier einige wohlige Erinnerungen bekommen, aber auch sofort die "neuen" Elemente wie die Battle Rifle erkennen.