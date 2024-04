Harold Halibut im Test: Wir verraten euch, was das schicke Adventure aus Köln auf dem Kasten hat

Das Raumschiff Fedora I ist nun schon seit 250 Jahren unterwegs. Eigentlich wollte die Crew eine neue Heimat für die Menscheit finden, doch stattdessen stürtzten sie irgendwo auf einem außerirdischen Planeten im Ozean ab. Wird es das Schiff je wieder in den Weltraum zurückschaffen?

Was hat die Verschwörung um eine Geheimorganisation damit zu tun und wie passt der liebenswerte Einfallspinsel Harold in diese Story? Harold Halibut erweckt mit seinem Stop-Motion-Look Aufsehen. Das Adventure vom Kölner Studio Slow Bros. ist nun schon seit über zehn Jahren in Entwicklung - wir sagen euch zum Release was hinter der schicken Optik steckt!