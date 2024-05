Hellblade 2 ist das wohl schönste Spiel des Jahres - in anderer Hinsicht aber auch eine Enttäuschung

Auf Senua's Saga: Hellblade 2 mussten wir lange warten. Ninja Theory ließ sich für den Nachfolger von Senua's Sacrifice lange Zeit und wie unser Testvideo des Action-Adventures zeigt, sieht man das dem Spiel auch absolut an. Denn technisch und in Sachen Inszenierung ist der Titel mit das Beste, was ihr auf PC und Konsolen derzeit spielen könnt.

Allerdings erreichen nicht alle Teile von Hellblade 2 diese Brillanz, schwächeln sogar ziemlich. Für wen Hellblade 2 etwas ist und wer lieber die Finger davon lassen sollte, verraten wir im Testvideo zu Senua's Saga.

Hellblade 2 ist am 21. Mai für die Xbox Series X/S und den PC erschienen, der Titel ist zudem direkt zum Launch im Game Pass verfügbar.

Zum geschriebenen Hellblade 2-Test auf gamepro.de

Zum geschriebenen Hellblade 2-Test auf gamestar.de