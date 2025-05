Hexenspiel Reka kündigt neues Update an: Mehr Quests, mehr gärtnern + ihr könnt mit Tieren sprechen

In Reka schlüpft ihr in die Rolle einer jungen Hexe, die in die tiefen Wälder zieht um ihre Ausbildung bei Baba Jaga zu beginnen. Eine Besonderheit des Spiels ist das spätmittelalterliche Setting. Dank der in Holz- und Erdtöne getauchten Landschaften und des melancholischen Folk-Soundtracks von Sebastian Grunewald trumpft der Early Access-Titel mit einer starken Atmosphäre auf.

Das neue Update trägt den Titel Roots & Remedies und fügt neue Gameplay-Features hinzu. Dank neuer Blumentöpfe und Pflanzen könnt ihr eurer Garten-Leidenschaft besser nachgehen. Außerdem könnt ihr mit den neuen Zutaten auch weitere Tränke brauen. Einer davon lässt euch sogar mit euren Tieren sprechen.

Für mehr Abwechslung auf den offenen Maps gibt es neue Quests, mehr Orte zu entdecken und neue NPCs. Dazu gehört auch ein Künstler, der euch offenbar seine Bilder verkaufen möchte.

Falls ihr mehr zu Reka wissen möchtet, empfehlen wir euch unsere Preview zum Start der Early Access-Version im September 2024.

Das neue Update für Reka erscheint am 12. Mai für den PC.