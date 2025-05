Hier spielt ihr im Koop einen Jungen und seinen treuen Hund, die beide im Eis gefangen sind

Wir stellen euch in diesem kurzen Video das Spiel Ikuma: The Frozen Compass vor. Darin spielt ihr den Schiffsjungen und seine treue Husky-Dame Ellie, die sich durch das Eismeer der Arktis schlagen müssen. Um in der Open-World zu überleben, müssen sich die beiden gemeinsam unterstützen, warm halten und Nahrung finden.

Wenn ihr alleine spielt, wechselt ihr zwischen beiden Figuren. Im Koop übernehmt ihr im Splitscreen jeweils nur einen Charakter. Das Spiel wird vom Hamburger Entwickler Mooneye Studios umgesetzt, die ihr womöglich von ihrem vorherigen Projekt Lost Ember kennt.

Ikuma soll 2026 für PS5, Xbox Series X/S und PC erscheinen.