Hitman tritt ab sofort gegen einen der kultigsten Bond-Bösewichte an: Mads Mikkelsen!

Seit Jahren tüftelt IOI Interactive an James Bond: First Light, doch die Bond-Lizenz öffnet natürlich weitere potenzielle Pforten: Was wäre zum Beispiel, wenn man die Bond-Bösewichte statt gegen den Geheimagenten gegen einen noch tödlicheren Killer antreten ließe. Vorhang auf für Agent 47, der ab sofort in Hitman: World of Assassination Jagd auf Le Chiffre macht, den kultigen Bösewicht aus dem 2006er Casino Royale!

Ihr habt 30 Tage Zeit, das neue Elusive Target um die Ecke zu bringen. Für den Auftritt von Le Chiffre, verkörpert von Mads Mikkelsen, wird die ursprüngliche Paris-Map von 2016 umgekrempelt, um zusätzliches Casino-Flair zu erschaffen. Wer die Mission schafft, schaltet außerdem exklusive Boni für James Bond: First Light frei, das irgendwann 2026 erscheinen soll.