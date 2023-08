Hogwarts Legacy 2: Was bereits bekannt ist und was wir uns wünschen

Hogwarts Legacy war vor dem Release am 10. Februar 2023 für PC, Xbox und Playstation eines unserer Sorgenkinder: Kann Avalanche Software wirklich ein so riesiges Open-World-Abenteuer stemmen? Zuvor hat das Studio immerhin eher vergleichsweise kleinere Spiele wie diverse Lizenzumsetzungen, oder die Disney Infinity-Reihe veröffentlicht.

Doch die Sorgen waren nahezu unberechtigt. Hogwarts Legacy ist ein verdammt gutes Spiel geworden und verkaufte sich bereits über 15 Millionen Mal - ohne die Switch-Version, die erst am 14. November 2023 erscheint. Es dürfte also ziemlich sicher sein, dass eine Fortsetzung kommen wird. Nur, wie sieht die aus?

Schaut man mal in den Programmcode von Teil eins, stecken bereits hier viele tolle Ideen und verworfene Konzepte, die einem Nachfolger extrem gut ständen. Welche das sind, was wir sonst noch von Hogwarts Legacy 2 erwarten und was schon fast Pflicht wird, erfahrt ihr hier.