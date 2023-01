Hogwarts Legacy bestätigt Simon Pegg als Stimme des Schulleiters

Hogwarts Legacy steht endlich in den Startlöchern und deshalb macht Warner Bros. Games immer mehr Werbung für das Spiel. Jetzt ist bekannt, dass Simon Pegg den seiner Meinung nach unbeliebtesten Schulleiter Hogwarts sprechen wird. Denn er verleiht Phineas Nigellus Black seine Stimme. Alle weiteren Synchronrollen im englischen Original könnt ihr hier nachlesen.

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für die PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC. PS4 und Xbox One folgen am 04. April und die Switch-Version ist letztlich am 25. Juli an der Reihe.