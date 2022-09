Das Open-World-RPG Hogwarts Legacy wurde auf der State of Play im September 2022 gezeigt und jetzt wissen wir endlich, was es mit der bereits angekündigten, playstationexklusiven Quest auf sich hat: Darin erkunden wir einen Laden in Hogsmeade, unter dem es spukt. Wir können den Laden dann sogar übernehmen und selbst dort Dinge verkaufen.

Das alles geht aber nur, wenn ihr Hogwarts Legacy für PS4 oder PS5 kauft. PC- oder Xbox-Spieler*innen bleiben außen vor. Dasselbe gilt für bestimmte In Game-Inhalte, die es nur gibt, wenn das Spiel aus dem Harry Potter-Universum vorbestellt wird.