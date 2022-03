Hogwarts Legacy wird das größte Spiel im Harry-Potter-Universum - Videovorschau zur Open World Zauber-Action

von Ann-Kathrin Kuhls,

19.03.2022 09:15 Uhr

Mit Hogwarts Legacy bekommen Potterverse-Fans endlich ein neues Action-Spiel geliefert, dass neben einer Open World auch Charakterentwicklung und spannende Kämpfe verspricht. Doch bis vor Kurzem gab es außer einem Ankündigungstrailer und ein paar geleakten Szenen nicht wirklich was zu sehen. Das hat sich jetzt geändert: Während einer State of Play wurde endlich mehr Material gezeigt, zusammen mit einem Entwicklerkommentar zu den wichtigsten Punkten rund um Hogwarts, unsere Spielfigur und die Welt der Hexen und Zauberer.

Aber was ist bei der ganzen Sache rausgekommen? Gibt es handfeste Fakten zu wichtigen Fragen wie der Größe der Open World, der Charakterprogression oder der Story an sich? Und wird endlich verraten, ob wir wirklich am Unterricht an der Schule für Zauberei und Hexerei teilnehmen, in die verbotenen Bereiche der Bibliothek schleichen oder unser Haus wählen können? Spoiler: Ja, die Fakten gibt es. Und wir haben sie in diesem Video für euch zusammengetragen. Für mehr Details müsst ihr euch aber das Video anschauen. Viel Spaß!



Hinweis: Transfeindlichkeit bei J.K. Rowling: Der Erfolg von Hogwarts Legacy kommt indirekt Harry Potter-Autorin J.K. Rowling zu Gute, die durch bestehende Verlagsrechte und den damit einhergehenden Verkauf der Bücher partizipiert. Rowling fällt weiter aktiv durch Anti-LGBTQIA+-Rhetorik auf und unterstützt aktiv die Anti-Trans-Politik in UK. Wollt ihr euch näher über die Thematik informieren, findet ihr unter anderem hier und hier weiterführende Informationen.